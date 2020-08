Prefeito de Itajaí lamenta 'escárnio’ após sugerir introdução de ozônio via retal para combater vírus

Prefeito de Itajaí, Volnei Morastonilamentou que a aplicação retal do ozônio tenha virado "escárnio e zombaria" após anunciar que poderia adotar a técnica em pacientes com diagnóstico de Covid-19 na cidade edit

247 - Após ser alvo de piadas nas redes sociais, o prefeito de Itajaí (SC), Volnei Morastoni, voltou a defender nesta quarta-feira (5) o método de aplicação de ozônio via retal no combate ao novo coronavírus.

Ele, que é médico, lamentou que a “aplicação retal do ozônio tenha virado escárnio e zombaria”, segundo informou o portal G1.

O tratamento com ozônio por via retal, como sugerido por Morastoni, entretanto, não tem eficácia comprovada contra o coronavírus e foi rechaçado por especialistas consultados pela reportagem. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) encaminhou uma recomendação para que Morastoni não use a ozonioterapia no tratamento do coronavírus.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.