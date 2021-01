Prefeito de Porto Alegre, Melo diz que vai à posse de táxi e apanha nas redes: “e o ônibus?”

Revista Fórum - Prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) apanhou nas redes sociais nesta sexta-feira (1º), ao publicar no Twitter que ele e a esposa iriam, respectivamente, de táxi e Uber à sua posse.

Melo, que derrotou Manuela Dávila (PCdoB) no segundo turno das eleições, alegou que queria mostrar que as duas categorias teriam o mesmo tratamento no governo.

“Bom dia! Hoje saio de casa ao lado da Valéria e do João Arthur às 15h30. Eu irei para a posse de táxi e a Valéria de Uber, numa demonstração que os dois modais são fundamentais pra nossa cidade e terão igualdade de tratamento no governo. As duas categorias merecem nosso respeito”, escreveu ele.

