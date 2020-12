Prefeito de Rio do Oeste (SC), Humberto Pessatti morre aos 56 anos

Betão, como era conhecido, estava internado na UTI do hospital Oase, em Timbó, desde 26 de novembro edit

247 - O prefeito do município Rio do Oeste, em Santa Catarina, Humberto Pessatti (MDB), morreu aos 56 anos, vítima de complicações do novo coronavírus.

Segundo o site O Muicípio Blumenau, a Prefeitura de Rio do Oeste confirmou o falecimento. Betão, como era conhecido, estava estava internado na UTI do hospital Oase, em Timbó, desde 26 de novembro.

O vice-prefeito, Luis Carlos Muller (PSDB), que está como prefeito em exercício, assume a função.

