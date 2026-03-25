Prefeitos do PL deixam partido após filiação de Moro

247 - Uma crise interna no Partido Liberal (PL) deve culminar na saída em massa de prefeitos no Paraná nesta quinta-feira (26). A debandada ocorre após a filiação do ex-juiz Sérgio Moro à legenda e sua indicação como pré-candidato ao Governo do Estado.

De acordo com informações divulgadas pelos próprios gestores municipais, o anúncio oficial será feito durante uma coletiva de imprensa em Curitiba. A movimentação reúne a maioria dos prefeitos do partido no estado e evidencia o descontentamento com os rumos adotados pela sigla.

Ao menos 40 dos 52 prefeitos do PL — cerca de 80% do total — devem formalizar a saída. O grupo alega que a chegada de Moro provocou um ambiente de insatisfação generalizada, especialmente por considerarem que o ex-juiz tem perfil individualista e pouco aberto ao diálogo político.

Na avaliação de parte dos gestores, o estilo de atuação atribuído a Moro não dialoga com as exigências da vida pública. Eles afirmam que o diálogo é um dos pilares da democracia e essencial para a construção de consensos e a condução de políticas públicas eficazes.

Outro ponto de crítica envolve a condução política do ex-juiz. Prefeitos ouvidos no movimento consideram que uma postura considerada autoritária poderia comprometer o atual momento político do estado. Além disso, apontam dificuldades em apoiar um nome que, segundo eles, não mantém boa relação com adversários e já fez críticas públicas ao PL e à família Bolsonaro.

Os prefeitos também ressaltam que a atividade legislativa exige articulação constante. Segundo o grupo, é fundamental construir pontes para viabilizar projetos, aprovar leis e assegurar estabilidade administrativa, fatores que consideram prejudicados diante do cenário atual.

Diante desse contexto, os gestores municipais decidiram não apenas deixar o partido, mas também reorganizar sua atuação política. A tendência é que passem a apoiar outro candidato ao governo estadual nas eleições.

A saída em bloco representa um dos maiores movimentos de ruptura recente dentro do PL no Paraná e pode impactar diretamente o cenário político local, especialmente na disputa pelo comando do Executivo estadual.