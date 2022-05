Pressão de bolsonaristas faz gabinete de Fux cancelar palestra no Rio Grande do Sul

Palestra do presidente do STF em Bento Gonçalves foi cancelada por razões de segurança edit

ICL

247 - Uma palestra que seria realizada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, foi cancelada por pressão de empresários bolsonaristas associados ao Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) municipal, responsável pela organização do evento. A justificativa foi que não haveria como garantir a segurança do local em caso de protestos.

Segundo a Folha de S. Paulo, a palestra “Risco Brasil e Segurança Jurídica” estava marcada para o dia 3 de junho e ainda estava em “pré-agenda” no último dia 20, quando começaram as manifestações contrárias à presença do ministro.

“Desde então, associados que endossam discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o Supremo começaram a protestar contra a presença do ministro na cidade, o que levou a entidade a temer por sua segurança.

“Em seu Facebook, o empresário Roni Kussler, da marca de produtos de limpeza Saif, afirmou ter solicitado junto à presidência da CIC o cancelamento da vinda de Fux. Posteriormente, ele apagou a publicação”, destaca a reportagem.

Por meio de carta enviada aos associados, a financeira Sicredi informou ter solicitado que a marca fosse retirada da divulgação do evento "considerando os impactos da nossa marca" e que os representantes da empresa ficariam "mais atentos para movimentos similares no futuro".

Diante dos protestos, a seção local da Ordem dos Advogados do Brasil tentou alterar o local do evento, mas o gabinete de de Fux comunicou o cancelamento da palestra na manhã desta quarta-feira(25).

O cancelamento do evento foi comemorado pelo deputado federal bolsonarista Bibo Nunes (PL). "Isso comprova que nenhum ministro do STF pode andar na rua no Brasil. Nem em local fechado”.

Ainda segundo ele, os protestos que resultaram no cancelamento da palestra do presidente do STF fazem parte da democracia. “Em momento algum, incentivei qualquer tipo de vandalismo e de violência contra o ministro Fux. Trata-se de protesto pacífico, que é da democracia", disse.

