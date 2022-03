Pretto convida Manuela D’Avila para ser candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul

Apoie o 247

247 - O pré-candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, Edegar Pretto, convidou Manuela D’Avila (PCdoB-RS) a disputar uma vaga no Senado em sua chapa.

“Acredito na unidade do campo progressista aqui no estado. Queremos organizar um potente palanque para Lula e eleger uma senadora na nossa chapa”, afirmou Pretto.

O Rio Grande do Sul foi um dos estados em que as divergências entre PT e PSB criaram obstáculos para a formação da federação partidária.

Em entrevista, o ex-presidente Lula afirmou que o fato do PT ter feito a federação com PV e o PCdoB é um avanço importante, mas "ainda trabalho com a ideia de que o PSB possa entrar nessa federação”.

