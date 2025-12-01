Previsão do tempo: região recebe alerta para ventos que podem chegar a 100 km/h

247 - A partir deste domingo (30), Santa Catarina enfrenta uma nova rodada de instabilidades severas, com previsão de chuva volumosa, ventos que podem alcançar 100 km/h e risco de granizo. As informações foram divulgadas pelo Climatempo, com base nos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O estado, que na última semana já havia sido atingido por um temporal responsável por prejuízos e danos estruturais em diversas cidades, volta a ficar sob condição de perigo. O aviso laranja, emitido pelo Inmet, engloba as regiões Oeste, Serra Catarinense e Vale do Itajaí, e permanece válido até as 10h desta segunda-feira (1º).

Regiões mais afetadas e riscos

A previsão indica chuva intensa, com acumulados que podem variar entre 30 e 60 mm por hora ou 50 a 100 mm ao longo do dia, além de rajadas de vento que podem atingir 60 a 100 km/h. Há também possibilidade de formação de granizo, o que aumenta o risco de danos em telhados, veículos e plantações.

As áreas sob alerta incluem:

Oeste Catarinense

Serrana

Vale do Itajaí

Grande Florianópolis

Norte e Sul do estado

Entre os impactos potenciais estão cortes de energia, queda de árvores, destelhamentos, alagamentos e prejuízos ao setor agrícola.

Recomendação das autoridades

O Inmet reforça cuidados básicos que podem reduzir riscos durante a ocorrência de rajadas de vento. As orientações incluem:

Não se abrigar sob árvores, evitando quedas e descargas elétricas.

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia.

Com o solo já encharcado em algumas regiões devido à chuva acumulada nos últimos dias, a possibilidade de deslizamentos também aumenta, especialmente em áreas serranas ou de relevo acentuado.

Impacto recente e situação monitorada

Na semana passada, um temporal deixou mais de cem pessoas desalojadas no nordeste catarinense, além de provocar enchentes e danos em estradas. A Defesa Civil estadual segue em monitoramento contínuo e deve atualizar os avisos conforme a evolução das tempestades ao longo do domingo e da madrugada de segunda-feira.

As autoridades orientam que a população acompanhe os boletins oficiais e evite deslocamentos desnecessários em momentos de chuva intensa.