Professor é afastado e vai usar tornozeleira eletrônica após fala ofensiva sobre ataque a creche em Blumenau

247 - O professor da rede estadual de Joinville, que é investigado por fazer comentários ofensivos sobre o ataque a uma creche em Blumenau, que causou a morte de quatro crianças, foi afastado do trabalho pela Justiça de Santa Catarina neste domingo (9), atendendo a uma representação da Polícia Civil, informa a Folha de S. Paulo.

Além de ser afastado, ele foi proibido de frequentar qualquer unidade escolar pública ou privada e foi obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica.

>>> Prefeitura de Blumenau fecha escolas por uma semana para contratar seguranças privados

De acordo com a decisão, ele deve manter uma distância de pelo menos 50 metros das instituições e não pode se comunicar com estudantes que foram seus alunos ou que presenciaram os fatos narrados no inquérito.

Sobre o ataque a uma creche de Blumenau, o professor afirmou que "mataria mais do que quatro pessoas, pois a população está muito grande". "Mataria uns 15, 20. Entrar com dois facões, um em cada mão e ‘pá’. Passar correndo e acertando", disse ele em um vídeo gravado por alunos e publicado nas redes sociais.

