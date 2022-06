PSDB oficializa nesta segunda-feira candidatura de Eduardo Leite ao governo do Rio Grande do Sul

Candidatura conta com o apoio do MDB, o que deixará o deputado estadual Gabriel Souza fora da disputa edit

247 - O PSDB deverá anunciar nesta segunda-feira a oficialização da candidatura do ex-governador Eduardo Leite para disputar o governo do Rio Grande do Sul, por meio de uma coligação nacional com o MDB. Com isso, o deputado estadual Gabriel Souza (MDB) deverá retirar a sua pré-candidatura da corrida pela sucessão estadual.

De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de São Paulo, o PSDB agora tenta emplacar Souza como vice ou que o ex-governador José Ivo Sartori “embarque como candidato ao Senado. Eles aguardam sinal não apenas de Souza, mas de outros emedebistas para selar a aliança”.

