PSOL pedirá prisão de vereador de Caxias do Sul após ataques xenófobos contra trabalhadores baianos explorados

247 - O PSOL do Rio Grande do Sul anunciou nesta terça-feira que irá solicitar ao Ministério Público a prisão do vereador Sandro Fantinel, do Patriota, em Caxias do Sul, por ofensas disparadas pelo parlamentar contra os trabalhadores baianos resgatados em situação análoga à escravidão na Serra gaúcha.

A ação da sigla ocorre após o vereador fazer um pronunciamento racista e xenófobo para se referir aos trabalhadores, defendendo que não fossem mais contratados na Serra gaúcha pois, segundo ele, a cultura dos baianos seria apenas "viver na praia tocando tambor". "Deixem de lado esse povo acostumado com Carnaval e festa para não se incomodar novamente", acrescentou. Fantinel sugeriu a contratação de argentinos. "São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário e ainda agradecem o patrão".

