PSOL será vice do PT na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul

Luís Gomes, Sul 21 - As reviravoltas eleitorais seguem ocorrendo em alta velocidade no Brasil e no Rio Grande do Sul. No final da tarde desta sexta-feira (29), os pré-candidatos ao governo Edegar Pretto (PT) e Pedro Ruas (PSOL) se reuniram na casa do petista para selar o acordo de aliança entre os partidos. Ruas, que já havia tido a candidatura aprovada na convenção estadual do PSOL, será candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Pretto.

A aliança também resulta na indicação do vereador Roberto Robaina (PSOL) para a primeira suplência de Olívio Dutra (PT), que anunciou na segunda-feira (25) a intenção de concorrer ao Senado liderando um mandato coletivo, em que, caso eleito, ele e os suplentes dividirão o mandato. O PCdoB deve indicar até domingo, data da convenção estadual do PT, o nome para a outra suplência.

No final da tarde, a presidente do PSOL gaúcho, deputada estadual Luciana Genro, já havia indicado que uma aliança entre os partidos estava próxima.

Unidade PT/Psol: Como presidente do Psol tenho trabalhado na negociação e estou confiante no sucesso. Em breve isso se confirma. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Luciana Genro (@lucianagenro) July 29, 2022

Às 18h21, Edegar confirmou a aliança entre os partidos e a formação da chapa com Ruas.

O vereador @PedroRuasPsol será o meu vice na chapa para a disputa ao Piratini. Juntos representamos a unidade do campo popular para construir o #RSqueoPovoquer #JuntosPrettoRuas pic.twitter.com/nvae1uGbtO — Edegar Pretto (@EdegarPretto) July 29, 2022

Esta é a primeira vez que PT e PSOL dividirão uma chapa na disputa pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul.

