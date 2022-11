Quem é o empresário bolsonarista apontado pela PRF como líder de atos golpistas em Santa Catarina

Apoie o 247

Carta Capital - A Polícia Rodoviária Federal indicou o nome do empresário bolsonarista Emilio Dalçoquio Neto como um dos líderes dos atos ilegais que fecharam rodovias no estado de Santa Catarina após o resultado das eleições. A indicação foi feita em um relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal, ao qual o G1 teve acesso.

No mesmo ofício, assinado pelo superintendente da PRF em Santa Catarina, André Saul Do Nascimento, outras 22 pessoas são citadas como “lideranças que atuam nesses movimentos, bem como [proprietários de] alguns veículos utilizados nos bloqueios”.

No dia 30 de outubro, mesmo dia em que as rodovias começaram a ser bloqueadas em todo o País, Dalçoquio foi filmado falando a um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, inconformados com o resultado das eleições.

