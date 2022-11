Quem é o empresário bolsonarista preso por atacar agente da PRF com barra de ferro em SC

Apoie o 247

247 - O empresário catarinense Willian Jaeger, 33, está preso por tentativa de homicídio após golpear um agente da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na cabeça com uma barra de ferro. A detenção em flagrante ocorreu na última segunda-feira (7) durante o bloqueio de uma rodovia por manifestantes bolsonaristas golpistas em Rio do Sul (SC), a 190 quilômetros da capital Florianópolis. As informações são do portal UOL.

Também piloto de automobilismo, Jaeger costuma publicar imagens das corridas nas redes sociais. O carro com o qual ele compete é patrocinado pela Pré-Fabricar Construções Ltda, uma das empresas de sua família, que fornece estruturas pré-fabricadas de concreto e metal para grandes obras e atua em toda a região Sul.

