Quem é o primo de suplente de Moro que pode ser diretor financeiro de Itaipu

247 - A nova diretoria da empresa Itaipu Binacional a ser nomeada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva pode ter um integrante com relação com o senador e ex-juiz Sérgio Moro.

Trata-se de Pedro Guerra, cotado para a Diretoria de Finanças da estatal binacional. Guerra é primo em primeiro grau de Ricardo Augusto Guerra, segundo suplente de Moro no Senado.

Segundo o blog de Esmael Morais, o nome de Pedro Guerra teria sido confirmado no dia 3 de março durante reuniões com os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa.

O nome do governo para a direção de Itaipu, o ex-deputado Enio Verri (PT), informou ao Brasil 247 na noite desta terça-feira (14) que o nome de Pedro não está confirmado para o cargo.

A solenidade de posse da nova diretoria de Itaipu acontecerá nesta quinta-feira (16) no Cineteatro dos Barrageiros, em Foz do Iguaçu (PR).

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, 2,9 bilhões de MWh. Nos últimos 12 meses, foi responsável por 8,6% do suprimento de eletricidade do Brasil e 86,3% do Paraguai.

