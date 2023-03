Ratinho Jr. pede a cassação do deputado Renato Freitas

O parlamentar petista repercutia a informação de que 488 pessoas morreram em confrontos com a PM do Paraná em 2022 edit

Blog do Esmael - O governo de Ratinho Jr. (PSD), por meio do secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, protocolou esta quarta-feira (8/3) na mesa executiva da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) pedido de abertura de processo de cassação contra o deputado estadual Renato Freitas (PT). O auxiliar do governador invocou o regimento da casa legislativa para levar o parlamentar ao Conselho de Ética.

O que você precisa saber sobre o caso Renato Freitas

Em novembro de 2022, durante os bloqueios ilegais promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em rodovias paranaenses, o coronel admitiu aos manifestantes estar prevaricando ao não cumprir ordens judiciais para o desbloqueio.

Apesar disso, o governador elogiou a qualificação de Teixeira, destacando sua experiência em logística, gerenciamento de crises e na área administrativa, e afirmou que ele ajudará a modernizar as forças de segurança e diminuir os índices de violência no estado.

Renato Freitas repercutia da tribuna investigação do Gaeco, braço policial do Ministério Público do Paraná, 488 pessoas mortas em confronto pela Polícia Militar do Paraná. Abaixo, você assiste a íntegra do discurso do parlamentar petista.

Quem é o secretário de Segurança Pública do Paraná

Clique aqui para ler a íntegra da representação do secretário de Ratinho Jr.

