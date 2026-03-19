Ratos invadem cidade do RS e moradores estão em pânico: "Não pode mais abrir a janela"

247 - Uma infestação de ratos tem causado preocupação entre moradores de Bento Gonçalves, na Serra gaúcha, levando autoridades a interditarem temporariamente uma empresa de reciclagem apontada como possível foco do problema. As informações foram divulgadas pelo g1.

De acordo com relatos de moradores, a presença de roedores se intensificou desde o fim de 2025, especialmente no bairro Santa Rita, onde imagens registradas mostram dezenas de animais circulando pelas ruas e até invadindo residências. Há ainda registros de calçadas danificadas por escavações e túneis feitos pelos ratos.

O aumento da infestação tem afetado diretamente a rotina da população. Uma moradora descreveu o cenário: "Bastante rato, nossa. Se tu vier no final do dia, a gente até se assusta de tanto bicho que tem". Outro relato destaca o impacto na saúde pública: "O rato é um animal que traz muita doença. O rato não é uma coisa boa porque tem criança, tem família. Eu acho que esse tipo de serviço deveria ser feito fora da zona urbana."

Além do medo e do risco sanitário, moradores afirmam que a situação compromete o uso dos próprios espaços domésticos. "Não pode ter mais horta, não pode mais abrir a janela para ventilar a casa, que o cheiro vem, barata vem. A calçada aqui no nosso bairro não dá mais para transitar, porque eles fizeram um túnel gigante, e tá insustentável mesmo", desabafou um residente.

Outro morador relatou ter se deparado com uma grande quantidade de animais ao retornar para casa durante a madrugada: "Só no final do ano, quando saímos e voltamos de madrugada, em cima da área ali, acho que tinha mais de 30."

Segundo a população local, o problema teria se agravado após a instalação de uma empresa de reciclagem nas proximidades de áreas residenciais. A suspeita é de que o acúmulo de materiais e resíduos tenha favorecido a proliferação dos roedores.

Diante da situação, a Vigilância Sanitária do município realizou uma inspeção no local e determinou a interdição da empresa por 15 dias. A prefeitura proibiu a entrada de novos materiais até que sejam realizadas adequações obrigatórias, como limpeza completa da área, controle de pragas e melhorias estruturais, incluindo a construção de um novo piso.

O coordenador da Vigilância Ambiental em Saúde do município, Dener Salvador, explicou a dificuldade no controle desse tipo de praga urbana. "É uma praga urbana que tem um instinto muito forte de sobrevivência", afirmou.

Ele destacou ainda que ações de prevenção estão em andamento, com foco na conscientização da população e na fiscalização de empresas. "A gente conversa com moradores e empresas, principalmente para a segregação do lixo, separar o orgânico do reciclável. Também com as datas de coleta e os horários. E para as empresas, a fiscalização. Para a gente ver se essas empresas têm um responsável para a desratização."

A prefeitura informou que também irá realizar uma avaliação técnica nas calçadas danificadas para definir medidas de reparo. Enquanto isso, moradores de outras regiões da cidade também relatam o aumento da presença de ratos, indicando que o problema pode estar mais disseminado.

As autoridades de saúde orientam a população a procurar atendimento médico em caso de sintomas como febre alta, dores no corpo, vômitos ou diarreia, que podem estar associados a doenças transmitidas por roedores.