Em Florianópolis, Rede de Médicos Populares espalha outdoors em defesa do SUS e pelo "Fora Bolsonaro"

247 - A Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem), instalou outdoors em vias de grande fluxo da capital catarinense para denunciar o desmonte do Sistema Único de Saúde (SUS) e pedir o fim do governo Jair Bolsonaro.

Em nota, as entidades dizem expressar “seu repúdio a esse governo genocida, incompetente e antipopular, somando-se à campanha em Defesa do SUS e da Vida-Fora Governo Bolsonaro”.

“Conclamamos a população e os movimentos sociais a juntar-se a esse movimento para o Impeachment de Bolsonaro e seu time, que só joga contra a maioria do povo brasileiro”, diz outro trecho da nota.

“Queremos governos, parlamentares e judiciário verdadeiramente democráticos, que defendam o SUS , o SUAS e a educação, como patrimônios do povo brasileiro. Para priorizar a saúde, as vidas e a cidadania de todas e todos nós no enfrentamento dessa pandemia e toda crise socioeconômica e sanitária, como há décadas não sofremos”< finaliza o texto.

