Requião confirma pré-candidatura ao governo do Paraná

247 - O ex-senador e ex-governador do Paraná Roberto Requião (sem partido) usou o Twitter no sábado (8) para confirmar sua pré-candidatura novamente ao governo do estado.

"Para corrigir os erros absurdos do atual governo, as tarifas elevadas de água e energia elétrica, os impostos que prejudicam nossas empresas e impedem a geração de empregos, lanço minha pré candidatura ao governo do estado do Paraná!", escreveu Requião.

Ele aproveitou também para lembrar o que fez enquanto governador paranaense. "Quando criamos no Paraná o maior salário regional do país, simultaneamente reduzimos os impostos das micro e pequenas empresas para compensar o aumento do salário. Pusemos a economia a funcionar. O restabelecimento da dignidade do trabalho tem que ser estabelecido paralelamente ao tratamento fiscal privilegiado para o micro e pequeno empresário, responsáveis por 72% dos empregos oferecidos no Brasil. Bolsonaro afirmava que pretendia desmontar o Estado brasileiro e colocá-lo a serviço do liberalismo econômico. Não conseguiu. Agora Sergio Moro diz que quer fazer o que Bolsonaro não fez. Enlouqueceu, Sergio Moro? As micro e pequenas empresas são responsáveis por 70 a 80% dos empregos oferecidos no Paraná e no Brasil. Por isso, no nosso governo, enquanto aumentamos o salário mínimo regional, reduzimos drástica e brutalmente os impostos dos micro e pequenos empresários. Sucesso absoluto. Saímos do governo do Paraná com 83% de apoio da população. Geramos uma quantidade fantástica de empregos, privilegiamos as nossas empresas, reduzimos o imposto das micro e pequenas empresas. Pusemos a agricultura a funcionar e tivemos as tarifas mais baixas do Brasil de água e energia!".

O político deixou o MDB em julho de 2021 e até agora está sem partido. Em agosto do ano passado, o ex-presidente Lula (PT) convidou Requião para se filiar ao PT.

