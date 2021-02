Requião diz que Moro e Dallagnol transformaram o Judiciário e o Ministério Público em "merda"

O trabalho da dupla também permitiu a entrega do petróleo brasileiro ao capital internacional – o que provocou explosão de preços no Brasil edit

247 – "Eu não festejo a desgraça do Sérgio Moro e do Dallagnol , mas me entristeço pelo fato de terem transformado a imagem e a prática do MP e do Judiciário, na merda em que transformaram", postou o ex-governador e o ex-senador Roberto Requião.

Requião também critica o fato de a Lava Jato ter contribuído para a entrega do petróleo brasileiro. Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais sobre o caso:

