Requião Filho aciona Ministério da Justiça para investigar alta dos combustíveis no Paraná

247 - O deputado estadual Requião Filho (PDT) acionou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesta segunda-feira (16), para investigar aumentos abusivos no preço dos combustíveis no Paraná. O parlamentar recebeu denúncias sobre a alta da gasolina e do diesel em todo o Estado, mesmo sem reajuste equivalente nas refinarias da Petrobras.

“É evidente que os paranaenses estão sendo prejudicados por aumentos constantes e sem justificativa técnica clara. Em alguns casos, as altas estão sendo atribuídas a tensões internacionais no mercado de petróleo, como o conflito entre Estados Unidos e Irã. Essa questão levanta dúvidas sobre a real motivação dos reajustes e precisa ser investigada”, declara Requião Filho.

No documento encaminhado ao ministro Wellington César Lima e Silva, o deputado ressalta que o Ministério da Justiça já solicitou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) a análise de aumentos no preço dos combustíveis em alguns estados e no Distrito Federal. No entanto, o Paraná não foi incluído nessa solicitação.

“Estamos falando de um produto essencial para toda a economia. Quando o combustível sobe sem justificativa, o impacto aparece no transporte, nos alimentos e no custo de vida da população. Por isso é fundamental que o Paraná também faça parte desta investigação”, afirmou o parlamentar.

O requerimento solicita que o Ministério da Justiça investigue se houve prática abusiva ou possível combinação de preços no mercado de combustíveis.