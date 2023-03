Requião Filho critica aumento na tarifa de ônibus em Curitiba, que chega aos R$ 6: 'prejudica diretamente os estudantes'

Apoie o 247

247 - O deputado estadual Requião Filho (PT-PR) criticou, nesta segunda-feira (20), o aumento da passagem de ônibus em Curitiba, que atingiu a faixa dos R$ 6,00 em março: "Curitiba passa a integrar um seleto grupo de capitais brasileiras com a tarifa mais cara do país e isso já impacta significativamente no bolso dos empresários locais”.

A fala ocorreu durante a abertura de uma Audiência Pública que debateu os efeitos do aumento no valor da passagem na capital paranaense. O evento contou com a participação de vários representantes da sociedade civil, incluindo os empresários Felipe Petri e Fredy Santos, o deputado federal Tadeu Veneri e o professor Lafaiete Neves, Conselheiro Titular do CONCITIBA, além de advogados e estudantes.

Na Audiência, o parlamentar destacou que o aumento de 9,09% na tarifa representa um valor bem acima da inflação acumulada de 5,77% registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

“(O excesso nas tabelas de custos do transporte coletivo) é algo que já se arrasta há décadas. Prejudica diretamente os estudantes e onera a folha de pagamento das empresas. Passagem mais cara representa mais impostos e menos empregos! Precisamos rever esse modelo municipal e até o intermunicipal, como um todo, que afetam as outras prefeituras da Região Metropolitana de Curitiba. Essa discussão é importante sempre”, disse o deputado estadual.

