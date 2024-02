Requião Filho protocola pedido de impeachment contra Ratinho Jr. e chefe da Casa Civil do Paraná

Apoie o 247

247 - O deputado Requião Filho, líder da Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), protocolou um pedido de impeachment contra o governador Ratinho Jr. e o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, alegando crime de responsabilidade por parte do governador.

Em discurso na Alep, Requião Filho afirmou que Ratinho Jr. nomeou e reconduziu ao cargo de Diretor Presidente da Invest Paraná, José Eduardo Bekin, condenado pela Justiça por crimes como formação de quadrilha, falsidade ideológica e sonegação fiscal.

As nomeações para o cargo na Invest Paraná ocorreram em 2019, sem considerar o histórico de Bekin, que tinha uma dívida substancial com o Estado do Paraná. Bekin e Márcio Feldman foram condenados em 2002 pela Justiça Federal a 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de multa, pelos crimes citados. De acordo com documentos obtidos na Justiça Estadual e Federal pelo parlamentar, a dívida de Bekin com o Estado do Paraná chega a quase R$ 3,8 milhões, e com a União ultrapassa os R$ 24 milhões.

“Estamos diante de um caso irrefutável, de crime de responsabilidade contra a administração pública, prevista na Lei do Impeachment, pois o governador nomeou para um cargo de Diretor Presidente, em um órgão importante na estrutura do Estado, um cidadão notavelmente condenado pela Justiça, devendo milhões ao Estado do Paraná”, declarou Requião Filho. "É inacreditável que nem a nomeação, nem a recondução de Eduardo Bekin, na Invest Paraná, tenham respeitado a Lei do Compliance, criada pelo próprio governador Ratinho e tão exaltada nas propagandas do governo, que diz expressamente que nomeados para cargos em comissão no Poder Executivo devem apresentar certidão negativa de débitos”, apontou.

O pedido agora precisa ser recebido pela Mesa Diretora da Alep, que decidirá se o documento será enviado à Comissão de Constituição e Justiça para dar ou não prosseguimento ao processo de impeachment do governador.

