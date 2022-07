Requião: “Lula é a terceira via, sem sombra de dúvidas”

O pré-candidato ao governo do Paraná disse há uma pressão para “transformar a candidatura de Lula na terceira via à moda do desejo do capital financeiro” edit

247 - O pré-candidato ao governo do Paraná Roberto Requião participou do programa Giro das Onze, da TV 247. Para ele, “Lula é a terceira via, sem sombra de dúvidas”, da eleição e o mercado financeiro pressiona na tentativa de enquadrá-lo para atender aos seus interesses.

“Eles querem, com a pressão, transformar a candidatura de Lula na terceira via à moda do desejo do capital financeiro. Não vão conseguir. Eu tenho a segurança de que ele [Lula] fará o melhor possível. Mas o melhor será possível se a opinião pública for esclarecida, se o povo se manifestar e se as pessoas entenderem o que está fazendo”, defendeu.

Requião sustentou que a função básica do processo político é esclarecer as pessoas e provocar o debate. “Por isso acho que o Ciro tem uma utilidade nesse processo à margem da asneira absoluta de sua agressividade”, avalia.

E acrescenta: “Ele tem uma utilidade. Ajuda a esclarecer e discutir as coisas. Temos que discutir em profundidade as questões do país. Temos um processo civilizatório interrompido. Eu sonharia com um governo mais progressista do Brasil”.

