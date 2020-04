Requião: Moro queria apenas a interferência dele na PF

De acordo com o ex-senador Roberto Requião (MDB-PR), Sérgio Moro queria "interferência só dele (na PF), "como aliás a exerceu durante toda a lava jato. Uma vez ou outra, uma visita a Cia nos Estados Unidos" edit

247 - Um dos principais críticos ao golpe contra Dilma Rousseff, à Operação Lava Jato e à agenda neoliberal no Brasil, o ex-senador Roberto Requião (MDB-PR) destacou que, apesar das acusações contra Jair Bolsonaro, Sérgio Moro não tinha a pretensão de desenvolver um trabalho parcial enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública.

"Moro não queria interferência do presidente da república na nomeação do delegado geral da polícia federal. Interferência só dele, como aliás a exerceu durante toda a lava jato. Uma vez ou outra, uma visita a Cia nos Estados Unidos", afirmou o ex-parlamentar no Twitter.

Moro não queria interferência do presidente da república na nomeação do delegado geral da polícia federal. Interferência só dele, como aliás a exerceu durante toda a lava jato.

Uma vez ou outra, uma visita a Cia nos Estados Unidos. April 26, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.