Requião tira sarro de Moro e diz que ele não pode ser candidato a nada (vídeo)

247 - O pré-candidato ao governo do Paraná Roberto Requião publicou um vídeo em suas redes sociais lembrando ao ex-juiz Sergio Moro que ele não pode sair candidato, como deu a entender num anúncio público nesta terça-feira (14) no estado.

A expectativa era de que Moro anunciasse uma candidatura à Câmara dos Deputados ou ao Senado. O ex-juiz suspeito, porém, fez um discurso autoelogioso, discordou da decisão do TRE e afirmou que uma decisão sobre uma eventual candidatura "será tomada adiante".

Requião lembra no vídeo que Moro sequer tem filiação partidária atualmente: “Foi anulada também a sua filiação (ao União Brasil). Eu vi agora há pouco que você disse que pode ser candidato a deputado estadual, federal, senador da República. Me explica como, Sérgio. Se você teve a sua filiação anulada aqui em São Paulo, você está sem filiação partidária”.

O ex-senador destaca ainda que, caso Moro fosse procurar outro partido, “não haveria tempo hábil para viabilizar uma candidatura”. “Então eu quero saber o que você está fazendo? Quais são suas verdadeiras intenções?”, questiona, antes de terminar o vídeo com um convite irônico: “Ah, e apareça uma hora para a gente bater um papo. Um abração, Sergio”.

União Brasil recebe pedido de impugnação de filiação de Moro

O União Brasil recebeu nesta segunda-feira (13) um pedido de impugnação da filiação de Moro ao partido. A solicitação, encaminhada ao diretório da legenda no Paraná, foi protocolada em nome de Cristiane Mesquita, filiada ao partido. O documento cita a decisão do TRE, que barrou a transferência de domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo.

A autora do pedido argumenta que com a decisão do TRE-SP, a filiação de Moro ao União Brasil não seria válida e questiona uma possível candidatura do ex-ministro da Justiça.

Segundo o pedido, a “própria ficha de filiação do impugnado ao União Brasil de São Paulo, por via de consequência resta nula, afinal a mesma foi preenchida com dados (residência e título de eleitor) que foram considerados fraudados, ou seja: chegamos à conclusão de que sequer o impugnado estaria filiado ao União Brasil".

O advogado Gustavo Guedes, responsável pela defesa de Moro, disse em nota que o pedido não causa preocupação. “A filiação foi regular e a impugnação, além de improcedente, é manifestamente intempestiva. Não nos causa nenhuma preocupação”, afirmou.

June 14, 2022

