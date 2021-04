Rio Grande do Sul ultrapassa Amazonas e registra semana mais mortal

A explosão de casos de covid-19 ocorridas em março deste ano levou o Rio Grande do Sul a ter proporcionalmente a semana com maior mortalidade pela doença entre todos os estados do país, edit

247 - A explosão de casos de covid-19 ocorridas em março deste ano levou o Rio Grande do Sul a ter proporcionalmente a semana com maior mortalidade pela doença entre todos os estados do país, superando inclusive os óbitos somados na semana que houve falta de oxigênio em hospitais do Amazonas, em janeiro. A informação é do portal UOL.

Na semana entre 14 e 21 de março, foram 2.262 mortes registradas no estado do Sul, segundo dados dos cartórios de registro civil. Isso dá uma uma média de 19,8 mortes por 100 mil habitantes.

Na semana recorde de óbitos no Amazonas, de 10 a 16 de janeiro deste ano, foram 710 mortes registradas no estado, resultando em uma média de 16,9 mortes para cada 100 mil moradores —a segunda semana com maior mortalidade já registrada no país até aqui pela covid-19. O estado, por sinal, enfrenta queda em internações e mortes desde fevereiro.

