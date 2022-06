Roberta Luchsinger, autora de ação contra Moro por fraude, pede que Deltan Dallagnol fique inelegível

Ação contra Deltan foi protocolada na Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná edit

247 - A empresária Roberta Luchsinger, autora da denúncia contra Sergio Moro e sua esposa por fraude na mudança de domicílio eleitoral para São Paulo, acionou a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná pedindo a inelegibilidade do ex-procurador Deltan Dallagnol, pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. A informação foi divulgada na coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo.

A ação aponta que, segundo a Lei da Ficha Limpa, é vedado a membros do Ministério Público e magistrados disputar eleições nos oito anos após o pedido de exoneração de seus cargos caso estes respondam a algum processo administrativo disciplinar. Dallagnol é alvo de 52 representações no Conselho Nacional do Ministério Público. Em duas delas, Deltan foi condenado.

Na ação, a empresária cita ainda que Deltan já começou suas atividades para concorrer como candidato nas eleições deste ano, ao lançar sua vaquinha virtual de pré-campanha por meio da qual pretende arrecadar R$ 300 mil.

A representação é assinada pelas advogadas Maíra Recchia, Priscila Pamela e Gabriela Araujo. Além de empresária, Luchsinger é ativista política e pré-candidata à deputada Federal pelo PSB em São Paulo.

