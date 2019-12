Rosângela Moro é provável candidata a vice-prefeita de Curitiba

Revista Forum - A advogada Rosângela Moro, assim como fez o marido, o ministro da Justiça Sérgio Moro, deve deixar sua área de atuação para se aventurar na política. Usuária assídua das redes sociais, a esposa do ex-juiz já vem demonstrando há alguns anos sua inclinação para a política ao fazer postagens um tanto quanto eleitoreiras em seus páginas. Agora, no entanto, ela já estaria conversando com dois dos principais pré-candidatos à prefeitura de Curitiba, Fernando Francischini (PSL) e Ney Leprevost (PSD), para dar um passo além e se candidatar a vice-prefeita em uma das chapas.

De acordo com João Frey, do jornal Gazeta do Povo, fontes ligadas aos políticos e à própria Rosângela confirmaram que há diálogos neste sentido.

Ambos os pré-candidatos são ferrenhos defensores da Lava Jato, operação que alçou o marido de Rosângela à condição de “herói nacional”. Leprevost, por exemplo, chegou a convidar a advogada para assumir um cargo na secretaria de Justiça do governo de Ratinho Junior, mas a nomeação não foi para frente. Mesmo assim, a proximidade entre os dois é evidente: na última terça-feira (17) ela esteve na secretaria e participou de uma reunião com o pré-candidato.

