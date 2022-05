RS: Mourão lidera para Senado e Leite para governo, indica pesquisa

Apoie o 247

Metrópoles - O cenário eleitoral no Rio Grande do Sul ainda está bem indefinido, indica levantamento de intenção de voto para Senado e governo do estado divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (23/5). Na pesquisa espontânea para o governo estadual, 85,7% dos entrevistados responderam ainda não saber em quem vão votar, e outros 5,9% disseram que vão votar branco ou nulo.

O primeiro nome a aparecer na consulta sem apresentação de lista é o do ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL), que somou 2,4% das intenções de voto, seguido por Edegar Pretto (PT), com 1,2%, e Luiz Carlos Heinze (PP), com 0,8%.

Já na pesquisa estimulada, o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) lidera no cenário em que seu nome foi incluído, com 27,3% das intenções de voto. Lorenzoni aparece em segundo, com 19,2%; Beto Albuquerque (PSB), que tem 9,5%; Heinze, que alcançou 6,9%; e Pretto, que ficou com 4%. Brancos e nulos ficaram com 12%; e 11% disseram não saber ainda em quem votar.

