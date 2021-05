"Sangue LGBT também é sangue Sem Terra", diz MST em nota sobre morte de Lindolfo

"O MST estende toda solidariedade à família, amigos e exige que os órgãos competentes possam acelerar as investigações e encontrar os culpados desse crime hediondo", manifestou o movimento. Lindolfo Kosmaski foi encontrado carbonizado na noite do último sábado edit

247 - O Movimento Sem Terra (MST) divulgou nota nesta segunda-feira (3) lamentando a morte do ativista LGBT Lindolfo Kosmaski. Ele foi encontrado carbonizado na noite do último sábado (1) no município de São João do Triunfo, no Paraná.

"Neste momento de dor, o MST estende toda solidariedade à família, amigos e exige que os órgãos competentes possam acelerar as investigações e encontrar os culpados desse crime hediondo", diz o texto.

Leia na íntegra:

"É com extrema indignação e exigindo justiça, que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) denuncia o assassinato do jovem gay e camponês Lindolfo Kosmaski. Lindolfo foi morto neste último sábado, 1º de maio de 2021, na cidade de São João do Triunfo, no estado do Paraná, onde residia. Indícios apontam que foi um crime de ódio, provocados pela homofobia, pois os assassinos além de dispararem dois tiros contra o jovem LGBT, também carbonizaram seu corpo.

Lindolfo tinha 25 anos, era estudante egresso da turma de Licenciatura em Educação do Campo da Escola Latina Americana de Agroecologia (ELAA), localizada no assentamento Contestado, no município da Lapa (PR). Participou de diversas atividades de formação do MST, como cursos e encontros do Coletivo LGBT Sem Terra e Jornadas de Agroecologia.

Era um jovem humilde, solidário e cheio de sonhos. Atuava como professor na rede estadual de ensino no Paraná e na última eleição municipal concorreu a vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no município de São José do Triunfo. Além disso, estava dando sequência aos estudos cursando mestrado no Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e em Matemática na Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Neste momento de dor, o MST estende toda solidariedade à família, amigos e exige que os órgãos competentes possam acelerar as investigações e encontrar os culpados desse crime hediondo.

A sua partida ocorre no mês em que reafirmamos a luta contra toda forma de violência, representado pelo Dia Internacional de luta contra a LGBTfobia, 17 de maio. Nesse sentido, o MST destaca o seu compromisso de lutar por uma sociedade sem LGBTfobia e na construção de um mundo onde a vida e todas as formas de ser e amar sejam garantidas plenamente.

O Sangue LGBT também é sangue Sem Terra!

Exigimos Justiça e punição aos assassinos!

LINDOLFO, PRESENTE!".

