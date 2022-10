Santa Catarina: bolsonaristas agridem com chutes e tapas mulher que comemorou vitória de Lula (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Bolsonaristas agrediram neste domingo (30) uma mulher que teria comemorado a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O caso ocorreu em Itapema, no litoral de Santa Catarina, e foi denunciado pelo deputado estadual eleito Renato Freitas (PT-PR).

Em Itapema, Jair Bolsonaro obteve 76,32% dos votos no segundo turno.

"Na gravação feita na noite deste domingo, a apoiadora do petista é retirada de dentro do seu carro particular. Uma outra mulher que tenta impedir a ação leva um tapa no rosto e bolsonaristas dão chutes na lataria do veículo e arrancam o retrovisor. De acordo com relatos, havia adesivos do PT colados", detalha reportagem do jornal O Globo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.