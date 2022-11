Santa Catarina: crianças com câncer precisam provar doença, tirando toucas, para passar em bloqueio de bolsonaristas

Apoie o 247

247 - Os protestos golpistas de extremistas bolsonaristas contra o resultado das urnas nas rodovias de Santa Catarina obrigaram crianças com câncer a caminho do hospital a provar que estão doentes para serem liberadas a passar pelos bloqueios, mesmo dentro de ambulâncias. As informações são do portal G1.

A mãe de um menino de 4 anos, que viajava de Lages, na Serra catarinense, a Florianópolis, contou à médica responsável pelo atendimento do filho, Amanda Ibagy, que chegou a tirar a touca da criança para mostrar a careca dele, consequência do tratamento contra a leucemia

"Essa criança estava na ambulância do município e pediram para a mãe se tinha como provar o câncer. Ela mostrou a cartinha, que entregamos para os pacientes ter prioridade em outras unidades se precisarem, e tirou a touquinha. Estava super nervosa", contou a médica.

Além disso, quando chegou, o menino estava com hemoglobina baixa e precisou que fazer transfusão de sangue, além da quimioterapia, relatou a médica. Todos os pacientes foram atendidos, informou a médica.

