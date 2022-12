Santa Catarina: Temporal deixa mortos e alagamentos em várias cidades (vídeos)

Apoie o 247

247 - Um deslizamento de terra causado pelas chuvas intensas deixou dois mortos e um ferido na região do Jardim Aliança, em Camboriú, Santa Catarina. Nesta terça-feira (20), a prefeitura da cidade confirmou a morte de duas irmãs de, inicialmente, 15 e 17 anos, dados que ainda estão sendo verificados. A irmã mais nova, de 9 anos, foi encaminhada ao hospital. As informações são do portal CNN Brasil.

As cidades mais afetadas são Camboriú, Balneário Camboriú, Itapema e São João Batista — cidade já bastante impactada pela última sequência de chuvas.

Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina reforça que deve ser acionado pelo telefone 193. Pede, ainda, que os afetados mantenham a calma, pois pode existir congestionamentos de ligações aos números de emergência, principalmente nos locais mais atingidos.

