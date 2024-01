SC tem segundo prefeito preso em três dias e soma 18 prefeitos detidos em um ano e dois meses

Apoie o 247

247 - Santa Catarina teve o segundo prefeito detido em três dias. Chefe do Executivo municipal de Ponte Alta do Norte, Ari Bagúio (PL) foi preso nesta sexta-feira (26) por causa de um suposto esquema de corrupção envolvendo a contratação de serviços de limpeza urbana na cidade. O estado soma 18 prefeitos presos em um ano e dois meses.

A prisão de Bagúio é a segunda de um prefeito de município catarinense nesta semana. Na quarta-feira (24), o chefe do Executivo de Barra Velha, Douglas Elias Costa (PL), também foi detido em outra operação do Gaeco que apura corrupção e fraudes em licitações.

Os 16 anteriores foram presos em consequência da operação Mensageiro, que investigou um esquema envolvendo corrupção em contratos de limpeza urbana em municípios do estado.

Veja os prefeitos presos em Santa Catarina, conforme lista publicada no portal G1:

Ari Bagúio (PL), de Ponte Alta do Norte

Alfredo Cezar Dreher (Podemos), de Bela Vista do Toldo

Antônio Rodrigues (PP), de Balneário Barra do Sul

Antônio Ceron (PSD), de Lages

Armindo Sesar Tassi (MDB), de Massaranduba

Adriano Poffo (MDB), de Ibirama

Adilson Lisczkovski (Patriota), de Major Vieira

Douglas Elias Costa (PL), de Barra Velha

Deyvisonn de Souza (MDB), de Pescaria Brava

Felipe Voigt (MDB), de Schroeder

Joares Ponticelli (PP), de Tubarão

Luiz Henrique Saliba (PP), de Papanduva

Luiz Carlos Tamanini (MDB), de Corupá

Luiz Divonsir Shimoguiri (PSD), de Três Barras

Luiz Antonio Chiodini (PP), de Guaramirim

Marlon Neuber (PL), de Itapoá

Patrick Corrêa (Republicanos), de Imaruí

Vicente Corrêa Costa (PL), de Capivari de Baixo

