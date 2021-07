Sem provas e com rejeição disparando, Bolsonaro volta a atacar eleições e diz que Aécio ganhou em 2014

247 - Jair Bolsonaro voltou nesta quarta-feira (7) a lançar acusações sem provas sobre a credibilidade das eleições presidenciais brasileiras.

Durante entrevista à rádio Guaíba, de Porto Alegre, Bolsonaro disse que teria havido fraude nas eleições de 2014, na qual a presidenta Dilma Rousseff foi reeleita derrotando o candidato Aécio Neves (PSDB).

"Nosso levantamento, feito por gente que entende do assunto, garante que sim. Não sou técnico de informática, mas foi comprovado fraude em 2014", disse Bolsonaro.

Novo ataque de Bolsonaro contra o processo eleitoral, que o elegeu em 2018, ocorre no momento em que suas intenções de voto despencam. Segundo pesquisa Ipsos, divulgada nesta terça-feira (6), Bolsonaro lidera a rejeição da população para a reeleição, com 59%.

Na mesma entrevista, Bolsonaro voltou a defender o voto impresso e atacou o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O parlamento brasileiro negociou com liderança partidária para que o voto impresso não fosse votado. Para quê? Para fraude. Brasil é o país que desponta no tocante da informatização. Por que o Japão não adota o voto eletrônico? Por que os Estados Unidos não fazem o mesmo? Por que o Barroso não quer mais transparência nas eleições, porque tem interesse pessoal."

TSE dá 15 dias para Bolsonaro explicar supostas fraudes em urnas

No último dia 21 de junho, o ministro Luís Felipe Salomão, corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deu 15 dias para que Jair Bolsonaro explique as declarações sobre supostas fraudes eleitorais por meio das urnas eletrônicas.

Por mais de uma vez, Bolsonaro afirmou que as eleições no Brasil são fraudadas e que somente ganhou o pleito em 2018 por ter tido muito mais votos que seu adversário, o ex-ministro Fernando Haddad. O chefe do governo federal, no entanto, nunca apresentou provas.

O ministro ainda determinou a abertura de procedimento administrativo para apurar se houve de fato alguma fraude em 2018.

