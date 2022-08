Sergio Moro registra candidatura e declara R$ 1,6 milhão em bens, sendo R$ 392 mil no exterior

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no primeiro semestre do ano passado, Sergio Moro (União-PR), declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter quase R$ 1,6 milhão de patrimônio. De acordo com o documento, apresentado ao TSE na noite desta quarta-feira (10), Moro tinha R$ 392 mil em uma conta corrente no exterior, cerca de R$ 490 mil em aplicações e investimentos no banco Itaú e na Caixa Econômica Federal. Ele também informou ter mais dois apartamentos em Curitiba (PR), declarados em R$ 176 mil e R$ 192 mil, um carro de R$ 155 mil e uma sala comercial na capital paranaense de R$ 45 mil.

Segundo informações publicadas nesta quarta pelo jornal Folha de S.Paulo, o valor declarado por Moro é menor do que os R$ 3,7 milhões que o ex-juiz afirmou, em janeiro, ter recebido pelos serviços prestados para a consultoria americana Alvarez & Marsal.

O ex-ministro da Justiça afirmou que recebeu salários brutos de US$ 45 mil durante os 12 meses em que prestou serviços para a empresa. Documentos disponibilizados depois pelo ex-juiz apontam que o salário mensal seria de US$ 45,8 mil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moro declarou residência em Curitiba. Em junho, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo decidiu rejeitar a mudança de domicílio eleitoral de Moro do Paraná para São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-juiz aparecia como uma das opções de presidenciáveis em pesquisas eleitorais. Moro Saiu do Podemos ao perceber que estava com dificuldades de conseguir apoio para se candidatar ao Planalto. Entrou no União Brasil e pensou em disputar uma vaga no Congresso Nacional (Câmara ou Senado) por São Paulo. Mas, em junho, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) derrotou o ex-magistrado por fraude em domicílio eleitoral e decidiu que ele não poderia ser candidato pelo estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.