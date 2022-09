Sergio Moro "trai" Soraya Thronicke e vira cabo eleitoral de Jair Bolsonaro: “vote certo”

Apoie o 247

247 - Panfletos do ex-juiz Sergio Moro, considerado suspeito pelo STF, pedindo voto em Jair Bolsonaro têm circulado pelo Paraná. Moro tenta o Senado pelo União Brasil, que lançou a candidata Soraya Thronicke. As informações são do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles.

“O material traz a ‘colinha’, com indicações de votos a candidatos a outros cargos. Além do número de Moro, o papel prega voto no governador bolsonarista Ratinho Junior, do PSD, e em Jair Bolsonaro. Ambos tentam a reeleição. ‘Vote certo’, diz o panfleto.

Procurada, a campanha de Sergio Moro afirmou que o material foi “distribuído por apoiadores”. A campanha não respondeu às outras perguntas da coluna.

