Silvestri Filho troca Podemos pelo PSDB para se candidatar ao governo do Paraná

Com o aval de Doria, Cesar Silvestri filia-se ao PSDB para concorrer ao governo do Paraná. Em troca ofereceu palanque para o pré-candidato tucano à Presidência edit

247 - De olho nas eleições de outubro, o ex-prefeito de Guarapuava (PR) Cesar Silvestri Filho anunciou nesta terça-feira (18) a sua saída da presidência do Podemos, no Paraná, para se filiar ao PSDB e concorrer ao governo do Estado.

De acordo com reportagem do site Bem Paraná, a ida de Silvestri para o partido tucano tem o aval do governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República, João Doria. Em troca, Silvestri vai oferecer palanque para Doria no Paraná.

