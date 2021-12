Sobrevivente da Boate Kiss casou-se com enfermeira que o atendeu

Emanuel Pastl, que prestou depoimento no julgamento dos 4 réus, virou engenheiro especializado em prevenção contra incêndio edit

Metrópoles - Em meio ao sofrimento da tragédia da Boate Kiss, que vitimou 242 pessoas em 2013, uma enfermeira e um sobrevivente conseguiram se apaixonar. Emanuel Pastl foi conduzido ao hospital da Ulbra, em Canoas (RS), com queimaduras no corpo e precisou ser internado após inalar a fumaça tóxica. Quando passou aos cuidados da equipe de pele, a responsável por tratar das queimaduras de segundo e terceiro graus foi Mirélle Bernardini, com quem viria a ser seu grande amor.

De acordo com reportagem de o Estado de S. Paulo, a enfermeira estava enlutada após a morte de seu pai e seu avô e mergulhou de cabeça no trabalho para tentar amenizar a dor. Esforçada até chegar à exaustão no tratamento dos feridos na boate, ela tirou um período de férias.

Na época, Emanuel deixou o hospital para se cuidar em casa e os dois trocaram contatos para que Mirélle continuasse o ajudando com os curativos. A conversa, no entanto, foi além do tratamento hospitalar.

Leia a íntegra no Metrópoles.

