Sobreviventes do ataque em Blumenau recebem alta

247 - Quatro crianças sobreviventes do ataque à creche de Blumenau, em Santa Catarina, receberam alta hospitalar nesta quinta-feira (6). Em comunicado, o Hospital Santo Antônio (HSA), onde as quatro crianças estavam internadas, informou que uma delas apresentou uma lesão na mandíbula e será tratada ambulatorialmente. As demais passaram por exames e avaliação médica e estão bem.

“O HSA agradece todo o apoio que a comunidade e imprensa dispensaram com a instituição nesse momento. O sentimento de todos os colaboradores é de missão cumprida no atendimento e acolhimento às crianças e seus familiares”, disse o hospital em comunicado.

A prefeitura de Blumenau anunciou mudanças de segurança. Em reunião nesta quinta-feira (6) com todos os gestores das instituições de educação municipais, estaduais e privadas do município, “a prefeitura de Blumenau informou que vai ampliar e implementar 125 câmeras de segurança em todas as escolas e CEIs do município, que estarão em pontos específicos e integradas à Central de Controle Operacional”, destaca reportagem da CNN Brasil.

O prefeito Mário Hildebrandt ainda frisou que deve ser formalizado um termo de cooperação para que a Polícia Militar também tenha acesso às imagens.

