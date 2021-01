Tempestade de granizo cobre de gelo rodovia em Santa Catarina

Metrópoles - Intensa chuva de granizo atingiu cidades da serra de Santa Catarina na tarde do último sábado (2/1). De acordo com informações do portal G1, não há relato de feridos, mas telhados e carros ficaram danificados.

Um dos pontos onde o fenômeno teve maior intensidade fica na localidade de Santa Clara. Nesta região, trechos da BR-282 ficaram cobertos por pedras de gelo.

Segundo o G1, muitos motoristas chegaram a interromper a viagem e buscaram se proteger no posto de combustível, que fica às margens da rodovia. Houve lentidão no trânsito.

