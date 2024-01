Temporal causa estragos em 49 municípios e bloqueia rodovias do RS; moradores relatam pânico (vídeo)

Apoie o 247

247 - Ao menos 49 cidades do Rio Grande do Sul registraram estragos causados pelo temporal que atingiu o estado na noite de terça (16), informou a Defesa Civil.Os danos são consequência da chuva e vento fortes, queda de granizo e descargas elétricas. As informações são do G1.

Cerca de 1,1 milhão de clientes chegaram a ficar sem luz. Esse número baixou ao longo do dia para pouco mais de 590 mil. Em Cachoeirinha, uma pessoa morreu. Há ao menos 12 feridos. Mais de 100 pessoas ficaram desalojadas. Nas redes sociais, moradores relatam momentos de pânico com a tempestade. Veja:

Tempestade no sul do Brasil deixa 1 morto e vários feridos



Uma forte tempestade que atinge o estado do Rio Grande do Sul desde ontem (16) já deixou pelo menos um morto e 12 feridos, além de 48 desalojados e 4.840 afetados, segundo informações da Defesa Civil.



Na capital, Porto… pic.twitter.com/Xapw9BeH0k — Maria P (@damadanoite14) January 17, 2024

