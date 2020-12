Temporal deixa 12 mortos em SC e nove pessoas seguem desaparecidas

A Defesa Civil de Santa Catarina informou que nove pessoas continuam desaparecidas no Vale do Itajaí (SC), em Santa Catarina, após a forte chuva na região. Ao todo, 12 pessoas morreram, sendo 11 em Presidente Getúlio e uma em Ibirama edit

247 - A Defesa Civil de Santa Catarina informou que nove pessoas seguem desaparecidas no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, após a forte chuva na região entre a noite de quarta (16) e madrugada de quinta (17). Sete dos desaparecidos são de Presidente Getúlio, sendo cinco da mesma família. Há duas pessoas desaparecidas em Rio do Sul. Ao todo, 12 pessoas morreram - 11 em Presidente Getúlio e uma em Ibirama, afirmou o órgão em boletim divulgado às 22h30 de quinta.

O município de Presidente Getúlio decretou estado de calamidade pública por conta da enxurrada e Rio do Sul situação de emergência.

A Defesa Civil mantém o alerta de risco alto de deslizamentos nos municípios do Alto Vale para os próximos dias, que seguirão com tempo instável. As comportas das barragens de Taió e Ituporanga seguem fechadas.

A última atualização do Relatório de Atividades da Defesa Civil de Santa Catarina aponta que já foram disponibilizadas 1000 Cestas básicas, 1000 Kits de limpeza, 3000 Kits de higiene pessoal, 1.000 Fardos de água mineral.

*Com informações da Defesa Civil

