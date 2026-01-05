Tentativa de assalto a carreta provoca tragédia com seis mortos no Paraná

247 - Uma tentativa de assalto a uma carreta terminou em tragédia na madrugada desta segunda-feira (5), na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O episódio resultou na morte de seis pessoas e deixou outras feridas após o caminhão, abandonado por criminosos, descer desgovernado de ré e tombar sobre uma van que trafegava pela rodovia.

As informações iniciais foram divulgadas pelo g1 Paraná, com base em dados confirmados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente ocorreu por volta das 3h45, no quilômetro 4,5 da rodovia, próximo à divisa com o estado de São Paulo.

Segundo a PRF, todas as vítimas fatais estavam na van, que transportava 21 passageiros do município de Campo Largo. O grupo retornava de um culto religioso realizado em São Paulo. Até a última atualização, não havia confirmação oficial sobre o número total de feridos nem o estado de saúde dos sobreviventes.

Em entrevista à RPC, o motorista da carreta relatou que seguia no sentido São Paulo quando foi rendido por assaltantes que chegaram em outro caminhão. De acordo com ele, os criminosos chegaram a efetuar disparos durante a abordagem, mas ninguém foi atingido.

Ainda conforme o relato do caminhoneiro, após assumir o controle do veículo, os assaltantes fizeram o retorno e passaram a trafegar no sentido Curitiba. Durante a ação, o sistema de bloqueio por satélite da carreta foi acionado, fazendo com que o caminhão parasse em um trecho de subida da rodovia.

O motorista contou que os suspeitos ficaram nervosos e exigiram o desbloqueio do sistema de segurança. Como ele não tinha acesso ao dispositivo, foi obrigado a sair do caminhão sob ameaça. Em seguida, os criminosos soltaram o freio de mão da carreta, que desceu de ré pela pista e atingiu a van que vinha logo atrás.

Com o impacto da colisão, a carreta tombou sobre o veículo de passageiros. A carga de queijo transportada pelo caminhão ficou espalhada pela rodovia, aumentando a complexidade do atendimento da ocorrência e da limpeza da pista.

A Polícia Civil do Paraná informou que a versão apresentada pelo caminhoneiro será apurada. O delegado responsável pelo caso afirmou que está em “diligências iniciais” para esclarecer as circunstâncias do assalto e identificar os envolvidos na ação criminosa.

Equipes da concessionária responsável pela BR-116 atuaram no local para prestar atendimento às vítimas, remover os veículos e liberar a via. No sentido São Paulo, o tráfego foi normalizado ainda pela manhã. Já no sentido Curitiba, uma pista foi liberada, sem previsão para a liberação total até a conclusão dos trabalhos.