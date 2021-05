Tiroteio em restaurante de Jaboticaba (RS) deixa dois mortos

Além do policial civil Fabiano Ribeiro Menezes, de 51 anos, um outro homem, identificado como José Antônio Rocha Monteiro, de 53, também foi morto edit

Juliana Barbosa, Carlos Carone, Metrópoles - Duas pessoas morreram, no domingo (16/5), após uma troca de tiros em um restaurante de Jaboticaba, no Rio Grande do Sul. Uma das vítimas é o comissário da Polícia Civil Fabiano Ribeiro Menezes, de 51 anos.

O caso começou após uma discussão em uma das mesas do restaurante. Um suspeito, identificado como Marcos, de 30 anos, atirou no rosto de José Antônio Rocha Monteiro, de 53 anos, que morreu na hora. Ainda não se sabe se havia alguma relação entre os dois.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.