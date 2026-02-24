Tragédia no Paraná: selfie corriqueira vira queda de 40 metros de cachoeira

247 - Um homem de 36 anos morreu após cair de uma cachoeira com cerca de 40 metros de altura no Parque São Jorge, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na tarde de sábado (21). As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros do Paraná, responsável pelo atendimento da ocorrência.

A vítima foi identificada como Caio Libero Batistela. Segundo os bombeiros, ele tentava tirar uma fotografia próximo à queda d’água quando perdeu o equilíbrio e caiu.— "As equipes foram acionadas por volta de 14h50" — informou a corporação sobre o início do atendimento.

Resgate mobilizou equipes especializadas

De acordo com os socorristas, o local do acidente apresenta acesso difícil, o que exigiu o emprego de técnicas específicas de salvamento em altura e em área de mata. Equipes terrestres foram deslocadas imediatamente após o chamado.

Um helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi mobilizado para auxiliar no resgate e prestar atendimento emergencial.Apesar da rápida mobilização, os socorristas constataram que o homem já estava sem vida quando conseguiram alcançá-lo.

Dinâmica do acidente

Conforme relato dos bombeiros, Caio estava acompanhado no momento do passeio, embora não tenham sido divulgadas informações sobre a identidade da pessoa que o acompanhava.

A vítima teria se aproximado da borda da cachoeira para registrar uma foto quando se desequilibrou e sofreu a queda. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão analisadas pelas autoridades locais, mas, até o momento, a ocorrência é tratada como acidente.

Alerta para riscos em áreas naturais

O caso reforça o alerta feito por equipes de resgate sobre os riscos em trilhas, mirantes e cachoeiras, especialmente em pontos sem estrutura de proteção ou sinalização adequada.Bombeiros orientam visitantes a manter distância segura das bordas, evitar superfícies molhadas ou escorregadias e redobrar a atenção ao utilizar celulares ou câmeras em locais elevados.O Parque São Jorge é conhecido por atrair turistas e moradores da região em busca de paisagens naturais, trilhas e quedas d’água, mas exige cautela devido às áreas íngremes e à presença de rochas escorregadias.