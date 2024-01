TRE-PR diz que sofreu ataque hacker às vésperas de julgar ação que pode cassar Moro

Apoie o 247

247 - O canal do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) no YouTube foi desativado após sofrer um ataque cibernético, disse a Corte. O incidente vem em um momento crítico para o tribunal, que se prepara para julgamentos importantes, incluindo o caso que pode levar à cassação do ex-juiz suspeito e hoje senador, Sergio Moro (União-PR).

O TRE-PR também disse que tomou as medidas necessárias, encaminhando o caso à Polícia Federal para investigação, segundo informações do portal Bem Paraná.

Atualmente, o TRE-PR analisa duas ações contra o ex-juiz suspeito. Uma ação foi protocolada pela federação PT/PV/PCdoB e a outra pelo PL do Paraná. Ambas as ações questionam os gastos de Moro durante sua pré-campanha, período em que ele desistiu de concorrer à presidência para disputar uma vaga no Senado.

A Corte retoma suas sessões de julgamento na segunda-feira (22), com a expectativa de que nos próximos dias analisará as ações que pedem a cassação de Moro. Parecer do Ministério Público Eleitoral, emitido em dezembro, foi favorável à perda do mandato do senador por abuso de poder econômico.

