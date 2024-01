TRE-PR julga no dia 25 caso que pode levar à cassação do mandato de Sergio Moro

Apoie o 247

247 - O ex-juiz suspeito e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) será julgado no próximo dia 25 de janeiro pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) em um processo que poderá resultar na cassação do mandato do parlamentar. Em dezembro, Moro depôs como réu no TRE-PR, enfrentando acusações que incluem o uso de caixa dois e suposto abuso de poder econômico, em ações movidas pelo PL e PT. Caso Moro seja cassado pela Justiça Eleitoral, uma eleição suplementar para o Senado no Paraná poderá ser convocada, explica o jornalista Esmael Moraes em seu blog.

Na condição de autor da ação, PT ou PL podem questionar a imparcialidade da desembargadora Cláudia Cristofani, do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), devido às suas ligações de amizade com Sergio Moro.

