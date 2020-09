Três pessoas morrem e 17 ficam feridas em acidente entre carro e van de turismo em SC

247 - Três pessoas morreram e 17 ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma van de turismo na BR-470 em Blumenau, no Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. Os relatos foram publicados em reportagem do G1.

As pessoas que morreram estavam todas no carro, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. As duas mulheres no banco traseiro, que foram jogadas para fora do veículo devido ao impacto do acidente, e dois homens nos bancos da frente ficaram presos às ferragens. Segundo a PRF, uma jovem de 21 anos, um homem de 24 anos e o motorista morreram.

Os dois veículos colidiram no km 60,9, pouco antes das 23h desse domingo (27). De acordo com o motorista da van, o carro perdeu o controle, rodou na pista e bateu com a parte lateral na frente da van, que seguia no sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros informou que a pista estava úmida, porque choveu ao longo do domingo na região, mas não chovia no momento do acidente nem tinha neblina.

O motorista da van não precisou ser levado ao hospital, ainda conforme os bombeiros.