Turista morre ao cair nas Cataratas do Iguaçu tentando tirar selfie

247 - Um turista canadense morreu nesta terça-feira (18) ao tentar tirar uma selfie nas Cataratas do Iguaçú. De acordo com reportagem do jornal O Globo, o homem de 60 anos estava na passarela das Cataratas de Bosetti, lado argentino do ponto turístico e, ao subir no corrimão de proteção para tirar uma selfie, perdeu o equilíbrio e caiu nas Cataratas.

O acidente aconteceu por volta das 11h da manhã desta segunda-feira (17), mas o corpo só foi encontrado 24 horas após buscas, por funcionários de uma empresa que realiza passeios náuticos na região.

O corpo do turista foi localizado perto da ponte Tancredo Neves, que liga as cidades de Puerto Iguazú, na Argentina, e Foz do Iguaçu.

Equipes argentinas de resgate iniciaram as buscas imediatamente, mas os trabalhos foram dificultados pelo grande fluxo de água nas Cataratas nos últimos dias. Chuvas intensas ocorrem na região desde a semana passada.

